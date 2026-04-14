Павел Дуров наконец обратил внимание на больное место Telegram и придумал решение

Создатель Telegram анонсировал изменения в мессенджере, которые должны будут избавить пользователей от спамеров. Об этом написали в TG Info.

Согласно источнику, речь идет об активности спам-ботов в чатах и каналах. Сейчас администраторы могут вычищать их комментарии и сообщения, в том числе в автоматическом режиме, однако повлиять на реакции не имеют возможности. В итоге даже заблокированный бот может продолжать оставлять эмодзи на сообщениях участников, обращая на себя внимание и продвигая таким образом незаконные товары и услуги. 

«Проблема со спам-ботами в реакциях понятна. Мы начали работать над ее решением. Скоро можно будет банить пользователя из списка реакций и удалять все его уже проставленные реакции в группе. То же самое станет доступно автоматизированным ботам-модераторам через Bot API», — Павел Дуров. 

Ранее мы рассказывали, как в ручном режиме найти управу на пользователя или бота, оставляющего непотребные реакции на ваших сообщениях. 
