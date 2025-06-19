Павел Дуров написал завещание. Что случилось?

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По его мнению владение Telegram сопряжено с множеством рисков, в том числе и со стороны государств.
«Недавно я написал завещание... Решил, что мои дети не будут иметь доступа к моему состоянию, пока им не исполнится тридцать. Я хочу, чтобы они жили как нормальные люди, создавали себя сами, научились доверять себе, умели творить, и не зависели от банковского счета. Я не хочу, чтобы они разорвали друг друга на части после моей смерти [...] Когда меня не станет, вся ответственность перейдет в некоммерческий фонд. Моя цель — обеспечить преемственность платформы: я хочу, чтобы она продолжала существовать независимо, уважая неприкосновенность частной жизни и свободу выражения мнений», — заявил Дуров.Ранее Павел Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказал об аресте во Франции и воспоминаниях об СССР.