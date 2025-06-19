Павел Дуров написал завещание. Что случилось?

Артем
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Фото: Le Point
По его мнению владение Telegram сопряжено с множеством рисков, в том числе и со стороны государств.

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Основатель Telegram Павел Дуров дал большое интервью журналу Le Point. Он признался, что работа над мессенджером принесла ему много врагов, в число которых входят несколько могущественных государств. По этой причине Дуров поспешил написать завещание и рассказал, что будет с Telegram после его смерти.

«Недавно я написал завещание... Решил, что мои дети не будут иметь доступа к моему состоянию, пока им не исполнится тридцать. Я хочу, чтобы они жили как нормальные люди, создавали себя сами, научились доверять себе, умели творить, и не зависели от банковского счета. Я не хочу, чтобы они разорвали друг друга на части после моей смерти [...] Когда меня не станет, вся ответственность перейдет в некоммерческий фонд. Моя цель — обеспечить преемственность платформы: я хочу, чтобы она продолжала существовать независимо, уважая неприкосновенность частной жизни и свободу выражения мнений», — заявил Дуров.

Ранее Павел Дуров дал интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором рассказал об аресте во Франции и воспоминаниях об СССР.
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Источник:
Le Point
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Комментарии

tellurian
+2455
tellurian
Завещание лучше писать раньше, чем позже. Можно и не успеть.
Если есть что оставлять.
Сегодня в 10:25
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Yuri Konst
+72
Yuri Konst
Опять дешёвый пиар?
Сегодня в 12:02
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