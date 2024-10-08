Павел Дуров назвал нововведения, которые скоро появятся в Telegram

Фархад
Teleg

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал следующую волну нововведений, которые появятся в мессенджера в ближайшие дни.

Дуров предложил 10 улучшений, а его команда в тот же день подготовила макеты и подала полностью функциональные сборки с реализованными функциями на модерацию в App Store и Google Play.

Главные нововведения — 5 улучшений системы подарков, 3 новые функции хэштегов, возможность добавлять медиа к сообщению после его отправки и возможность просматривать время редактирования сообщения.

Теперь ждём релиза обновы.

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Источник:
Дуров
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Комментарии

lonelysoul
+403
lonelysoul
Какой бред. Утром — 10 идей, днем — передача функциональных сборок на модерацию.
Вчера в 23:28
#
John Doe
+746
John Doe
Для меня главным нововведением было что-то такое, что позволило бы привести в порядок весь зоопарк в ленте телеги. Знаю нескольких людей, которые из-за этого бардака практически перестали пользоваться телегой.
Вчера в 23:33
#
+25
M….M John Doe
1000 процентов!!!
19 минут назад
#

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