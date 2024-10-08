Павел Дуров назвал нововведения, которые скоро появятся в Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал следующую волну нововведений, которые появятся в мессенджера в ближайшие дни.
Дуров предложил 10 улучшений, а его команда в тот же день подготовила макеты и подала полностью функциональные сборки с реализованными функциями на модерацию в App Store и Google Play.
Главные нововведения — 5 улучшений системы подарков, 3 новые функции хэштегов, возможность добавлять медиа к сообщению после его отправки и возможность просматривать время редактирования сообщения.
Теперь ждём релиза обновы.
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