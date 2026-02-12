Павел Дуров объяснил, почему блокировка Telegram в России — плохая идея

Создатель Telegram Павел Дуров выступил против инициатив по возможной блокировке одного из самых популярных мессенджеров в России и принудительному переводу пользователей на альтернативный сервис.
Похожая ситуация наблюдалась и в других странах Азии: в Южной Корее доминирует KakaoTalk, а в Японии — LINE, каждый из которых контролирует более 90% рынка. Эти мессенджеры также выросли естественным образом без блокировки зарубежных конкурентов и без прямой административной поддержки.
По мнению Дурова, такие попытки навязать пользователям отечественный аналог противоречат мировой практике. Он также отметил, что ограничение Telegram может привести к снижению качества цифровых сервисов и уровня безопасности коммуникаций в стране.