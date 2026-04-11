Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Павел Дуров объяснил, почему пользователям Telegram не страшна новая уязвимость iOS

Олег


Создатель Telegram не смог пройти мимо скандала с извлечением удаленных сообщений из iOS и решил дополнительно пропиарить свой мессенджер. Он написал пост в своем Telegram-канале. 

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Напомним, что недавно стало известно о необычном механизме прочтения уничтоженных переписок из iOS. Сотрудники ФБР нашли слабое место в системе и смогли извлечь с айфона подозреваемого историю пуш-уведомлений, которые и содержали текст входящих сообщений. Павел Дуров отреагировал сразу и объяснил, почему с Telegram такое невозможно. 

Создатель мессенджера отметил, что при использовании «секретных чатов» в Telegram всё содержимое входящих сообщений предусмотрительно скрывается по умолчанию. Пользователь получает лишь баннер с содержанием «Новое сообщение», но текст и отправитель в push-службу не передается. Таким образом недавно обнаруженная уязвимость iOS не страшна тем, кто пользуется «секретными чатами» Telegram. 

Отметим, что большинство мессенджеров позволяют скрывать содержимое входящих сообщений в пуш-баннерах, но чаще всего эту настройку нужно активировать вручную. 
0
Источник:
Дуров
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии ()

Читайте также