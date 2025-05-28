Павел Дуров официально встроил Grok AI в Telegram. Власти РФ не в восторге от этого

«Глубокая интеграция с Telegram даст Grok возможность составить цифровые профили на всех российских премиум-пользователей мессенджера, изучить их интересы, предпочтения, собрать огромный массив данных, в том числе персональных. Храниться и обрабатываться всё это будет на территории США, да использоваться тоже вряд ли в интересах наших граждан.