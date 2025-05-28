Павел Дуров официально встроил Grok AI в Telegram. Власти РФ не в восторге от этого

Команда Павла Дурова анонсировала полную интеграцию нейросетевого чат-бота Grok в свой мессенджер. Об этом пишет РБК.
«Этим летом пользователи Telegram получат доступ к лучшей технологии искусственного интеллекта на рынке. Илон Маск и я договорились о сотрудничестве сроком на один год, чтобы донести чат-бот Grok от xAI до более чем 1 млрд наших пользователей и интегрировать его во все приложения Telegram», — Павел Дуров.
Вот полный список нововведений, связанных со слиянием:
- Чат с Grok будет закреплён первым в списке. Ему можно будет задавать любые вопросы.
- Задать вопрос ИИ также можно будет через поисковую строку в Telegram.
- Grok сможет редактировать сообщения и переписывать их в разных стилях.
- Telegram начнёт показывать краткие сводки непрочитанных сообщений.
- Grok сможет создавать краткие сводки прикреплённых PDF-файлов и ссылок.
- В групповых чатах Grok можно будет назначить модератором. Он будет выявлять нарушения, предупреждать или блокировать участников.
- В каналах Grok сможет делать фактчекинг любых постов.
- Пользователи получат доступ к созданию анимированных стикеров и редактированию аватаров с помощью ИИ.
Владелец Telegram уточнил, что Telegram будет получать половину дохода от подписки на Grok AI, проданных через мессенджер. Таким образом планируется заработать для телеграма до $300 млн.
ДОПОЛНЕНО: Депутат Горелкин прокомментировал новость об интеграции Grok в Telegram:
«Глубокая интеграция с Telegram даст Grok возможность составить цифровые профили на всех российских премиум-пользователей мессенджера, изучить их интересы, предпочтения, собрать огромный массив данных, в том числе персональных. Храниться и обрабатываться всё это будет на территории США, да использоваться тоже вряд ли в интересах наших граждан.
По-хорошему Павлу Дурову стоило бы дать пользователям Telegram возможность отказаться от Grok – точно так же, как сейчас в мессенджере реализована опциональная интеграция криптокошелька. Вообще, конечно, удивительно, как навязывание встроенного ИИ-помощника вяжется с изначальной концепцией «самого безопасного и защищенного мессенджера в мире». Те, кто выбирал Telegram для сохранения своей анонимности, вряд сейчас обрадованы».