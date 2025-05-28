Павел Дуров официально встроил Grok AI в Telegram. Власти РФ не в восторге от этого

Олег

Grok


Команда Павла Дурова анонсировала полную интеграцию нейросетевого чат-бота Grok в свой мессенджер. Об этом пишет РБК.

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Ранее в Telegram появился официальный, хоть и существенно урезанный бот Grok, а теперь Дуров объявил о полной интеграции нейросети в мессенджер. Grok расширит возможности пользователей мессенджера и принесет доход самому Дурову:

«Этим летом пользователи Telegram получат доступ к лучшей технологии искусственного интеллекта на рынке. Илон Маск и я договорились о сотрудничестве сроком на один год, чтобы донести чат-бот Grok от xAI до более чем 1 млрд наших пользователей и интегрировать его во все приложения Telegram», — Павел Дуров. 

Вот полный список нововведений, связанных со слиянием:

  • Чат с Grok будет закреплён первым в списке. Ему можно будет задавать любые вопросы.
  • Задать вопрос ИИ также можно будет через поисковую строку в Telegram.
  • Grok сможет редактировать сообщения и переписывать их в разных стилях.
  • Telegram начнёт показывать краткие сводки непрочитанных сообщений.
  • Grok сможет создавать краткие сводки прикреплённых PDF-файлов и ссылок.
  • В групповых чатах Grok можно будет назначить модератором. Он будет выявлять нарушения, предупреждать или блокировать участников.
  • В каналах Grok сможет делать фактчекинг любых постов.
  • Пользователи получат доступ к созданию анимированных стикеров и редактированию аватаров с помощью ИИ.


Владелец Telegram уточнил, что Telegram будет получать половину дохода от подписки на Grok AI, проданных через мессенджер. Таким образом планируется заработать для телеграма до $300 млн. 

ДОПОЛНЕНО: Депутат Горелкин прокомментировал новость об интеграции Grok в Telegram: 
«Глубокая интеграция с Telegram даст Grok возможность составить цифровые профили на всех российских премиум-пользователей мессенджера, изучить их интересы, предпочтения, собрать огромный массив данных, в том числе персональных. Храниться и обрабатываться всё это будет на территории США, да использоваться тоже вряд ли в интересах наших граждан.

По-хорошему Павлу Дурову стоило бы дать пользователям Telegram возможность отказаться от Grok – точно так же, как сейчас в мессенджере реализована опциональная интеграция криптокошелька. Вообще, конечно, удивительно, как навязывание встроенного ИИ-помощника вяжется с изначальной концепцией «самого безопасного и защищенного мессенджера в мире». Те, кто выбирал Telegram для сохранения своей анонимности, вряд сейчас обрадованы». 

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Источник:
РБК
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Комментарии

Digital Persona
+389
Digital Persona
Вы не путайте слияние с интеграцией!
2 часа назад в 17:43
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