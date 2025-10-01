Павел Дуров почти 5 часов рассказывал про себя и Telegram. Так вот откуда у него такие деньги!

Скриншот с YouTube
Основатель Telegram Павел Дуров пришел на подкаст к Лексу Фридману. Более 4 с половиной часов они говорили о свободном интернете, попытке отравления, непростых жизненных выборах и количестве детей. Даже не пытайтесь слушать это целиком — мы сделали для вас выборку самого главного.
- Про свободу. По мнению Дурова, ее главные враги — страх и жадность. Сам он впервые почувствовал свободу в Италии, переехав туда с родителями в детстве. А еще он уверен: жить надо в соответствии с принципами, в которые веришь, даже если такая жизнь окажется короче.
- Про алкоголь. Павел решил никогда не пить алкогольных напитков в 11 лет, когда прочел книгу, одолженную у учителя биохимии. Там было написано, что на следующий день после употребления алкоголя без восстановления отмирают клетки мозга. «Мозг — ценный инструмент на пути к счастью и успеху, зачем его разрушать?», — говорит он.
- Про телефон. Дуров не считает смартфон необходимым устройством. Во время роста, учебы и личностного становления у него не было телефона. А сейчас он хочет сам решать, что важно в его жизни, и не хочет позволять другим людям или компаниям решать это за него. Хвататься с утра за телефон — значит быть ведомым существом, по мнению бизнесмена.
- Про утечки из Telegram. Во время создания мессенджера Павел не доверял «кучке людей из России», поэтому выложили открытый код на GitHub. Павел заверил, что с 2013 года не было ни единой утечки данных Telegram — ни сообщений, ни контактов, ни чего-либо еще. Все дата-центры зашифрованы, расшифровать их невозможно.
- Про отравление. Дуров уверен, что в 2018 году на фоне запуска платформы TON его пытались отравить К двери арендованного жилья неизвестные принесли «что-то» и оставили у двери. После этого Павел почувствовал себя плохо, не мог двигаться, временно потерял зрение, слух, частично отказало дыхание. Он мысленно попрощался с жизнью, а проснулся наутро: «Посмотрел на руки и тело — по всему телу полопались сосуды. Со мной такого никогда не было. Потом две недели не мог ходить».
- Про Францию. После задержания Дурова его допросили, а позже отпустили. В это время его пытались принудить «заблокировать какие-то каналы в других странах, изменить принципы работы Telegram», но он отказался. «Чем сильнее на меня давят, тем упорнее и непоколебимее я становлюсь», — сказал Павел.
- Откуда деньги? «Биткоины купил в 2013 году, кажется, на их локальном максимуме примерно по 700 долларов. Просто закинул туда пару миллионов. Некоторые думают, что сейчас я могу арендовать дорогие апартаменты и летать частными джетами, потому что выкачиваю деньги из Telegram. Но Telegram для меня лично — это убыточный проект. Биткоин — это то, что позволило финансировать мне мой образ жизни и держаться на плаву».
- Сколько детей? «Я не знаю».
- Что за шутка с двумя стульями? «Метафорически она описывает любую ситуацию, где вам предлагают выбор между двумя не самыми лучшими вариантами. Сделать одну ужасную вещь или другую, не менее ужасную. Думаю, правильный ответ: не делать ни того, ни другого».