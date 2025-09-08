Павел Дуров поздравил студентов СПбГУ с победой на чемпионате мира по программированию. Теперь их ждут в Telegram

На финале ICPC World Finals 2025, прошедшем в Баку, команда Санкт-Петербургского государственного университета завоевала абсолютное первое место.
Победителей лично поздравил Президент России Владимир Путин, отметив высокий уровень подготовки университета. К поздравлениям присоединился и основатель Telegram Павел Дуров, подчеркнув, что студенты продолжили традицию лидерства СПбГУ в ICPC. Он напомнил, что петербургские программисты впервые взяли золото в 2000 и 2001 годах, а с тех пор ещё десять раз подтверждали своё мировое превосходство.
В этот раз чемпионами стали Леонид Данилович, Максим Туревский и Фёдор Ушаков. Дуров выразил надежду встретиться с ними в Дубае и заявил, что Telegram готов поддержать их будущие проекты. Похоже, Санкт-Петербург вновь подтвердил статус мировой столицы алгоритмического программирования.