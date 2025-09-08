Павел Дуров поздравил студентов СПбГУ с победой на чемпионате мира по программированию. Теперь их ждут в Telegram







На финале ICPC World Finals 2025, прошедшем в Баку, команда Санкт-Петербургского государственного университета завоевала абсолютное первое место.

В этом году за победу боролись студенты из более чем 100 стран и 140 ведущих университетов, но именно команда СПбГУ сумела показать лучший результат, решив 11 задач из 12 за отведённые пять часов. Такой отрыв сделал их недосягаемыми для соперников.Победителей лично поздравил Президент России Владимир Путин, отметив высокий уровень подготовки университета. К поздравлениям присоединился и основатель Telegram Павел Дуров, подчеркнув, что студенты продолжили традицию лидерства СПбГУ в ICPC. Он напомнил, что петербургские программисты впервые взяли золото в 2000 и 2001 годах, а с тех пор ещё десять раз подтверждали своё мировое превосходство.В этот раз чемпионами стали Леонид Данилович, Максим Туревский и Фёдор Ушаков. Дуров выразил надежду встретиться с ними в Дубае и заявил, что Telegram готов поддержать их будущие проекты. Похоже, Санкт-Петербург вновь подтвердил статус мировой столицы алгоритмического программирования.