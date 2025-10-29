Павел Дуров представил Cocoon — децентрализованную ИИ-сеть в экосистеме TON

Фото freepik
Основатель Telegram Павел Дуров в ходе форума Blockchain Life 2025 в Дубае анонсировал запуск нового проекта Cocoon (Confidential Compute Open Network). Это децентрализованная вычислительная сеть, предназначенная для конфиденциального выполнения задач искусственного интеллекта.
Принцип работы сети:
- Владельцы GPU предоставляют свободные вычислительные мощности
- Разработчики используют эти ресурсы для обработки ИИ-запросов
- Расчеты производятся в зашифрованном виде, обеспечивая конфиденциальность данных
- Оплата услуг осуществляется в криптовалюте TON
Telegram станет первым крупным клиентом сети, используя Cocoon для обработки конфиденциальных ИИ-запросов внутри мессенджера. Это решение должно усилить позиции TON в экосистеме Telegram и предоставит новый источник дохода владельцам вычислительных мощностей. Запуск сети запланирован на ноябрь 2025 года.