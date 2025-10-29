Павел Дуров представил Cocoon — децентрализованную ИИ-сеть в экосистеме TON



Основатель Telegram Павел Дуров в ходе форума Blockchain Life 2025 в Дубае Основатель Telegram Павел Дуров в ходе форума Blockchain Life 2025 в Дубае анонсировал запуск нового проекта Cocoon (Confidential Compute Open Network). Это децентрализованная вычислительная сеть, предназначенная для конфиденциального выполнения задач искусственного интеллекта.

Владельцы GPU предоставляют свободные вычислительные мощности

Разработчики используют эти ресурсы для обработки ИИ-запросов

Расчеты производятся в зашифрованном виде, обеспечивая конфиденциальность данных

Оплата услуг осуществляется в криптовалюте TON

Ключевая идея Cocoon — создание открытой экосистемы, где разработчики смогут запускать нейросети без инвестиций в дорогостоящую серверную инфраструктуру и без участия централизованных компаний. Платформа объединит владельцев мощных видеокарт (GPU) и создателей ИИ-приложений.Принцип работы сети:Telegram станет первым крупным клиентом сети, используя Cocoon для обработки конфиденциальных ИИ-запросов внутри мессенджера. Это решение должно усилить позиции TON в экосистеме Telegram и предоставит новый источник дохода владельцам вычислительных мощностей. Запуск сети запланирован на ноябрь 2025 года.