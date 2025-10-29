Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Павел Дуров представил Cocoon — децентрализованную ИИ-сеть в экосистеме TON

Александр

Фото freepik

Основатель Telegram Павел Дуров в ходе форума Blockchain Life 2025 в Дубае анонсировал запуск нового проекта Cocoon (Confidential Compute Open Network). Это децентрализованная вычислительная сеть, предназначенная для конфиденциального выполнения задач искусственного интеллекта.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Ключевая идея Cocoon — создание открытой экосистемы, где разработчики смогут запускать нейросети без инвестиций в дорогостоящую серверную инфраструктуру и без участия централизованных компаний. Платформа объединит владельцев мощных видеокарт (GPU) и создателей ИИ-приложений.

Принцип работы сети:

  • Владельцы GPU предоставляют свободные вычислительные мощности
  • Разработчики используют эти ресурсы для обработки ИИ-запросов
  • Расчеты производятся в зашифрованном виде, обеспечивая конфиденциальность данных
  • Оплата услуг осуществляется в криптовалюте TON

Telegram станет первым крупным клиентом сети, используя Cocoon для обработки конфиденциальных ИИ-запросов внутри мессенджера. Это решение должно усилить позиции TON в экосистеме Telegram и предоставит новый источник дохода владельцам вычислительных мощностей. Запуск сети запланирован на ноябрь 2025 года.
0
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Пользователи РФ остались без связи: Telegram, MAX, ВК и WhatsApp не работают
Масштабный сбой интернета: игры, нейросети и сервисы кикшеринга не работают
Steam перестал работать по всему миру

Рекомендации

Рекомендации

«Все неважно, кроме цены»: Костя AcademeG четко и ёмко оценил новую Lada Iskra
На OZON новая опция: товар забрал, ни копейки не отдал. Будете пользоваться?
Музыканты со всего мира бойкотируют Spotify: его создатель инвестировал 600 млн евро в боевых дронов
One UI 8 превращает смартфоны Galaxy в iPhone. Отказаться нельзя, придется привыкать

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии