Павел Дуров представил Telegram для Apple Vision Pro. Голосовые сообщения можно будет слушать в шлеме за $3500

Фархад
Drove

Создатель популярнейшего мессенджера Telegram Павел Дуров поделился в своём канале коротким роликом с демонстрацией официального приложения для будущей гарнитуры Apple Vision Pro.

Версия мессенджера для смешанной реальности почти не отличается от десктопной или мобильной. Единственное визуальное различие — полупрозрачный интерфейс. Зато можно будет управлять Telegram голосом или с помощью жестов в пространстве. Ну а самое главное — можно будет смотреть кружочки, сторисы и слушать голосовые в шлеме за $3499.



Теперь осталось дождаться начала продаж Apple Vision Pro в следующем году.
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Источник:
Павел Дуров
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