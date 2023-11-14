Павел Дуров представил Telegram для Apple Vision Pro. Голосовые сообщения можно будет слушать в шлеме за $3500

А новый iPhone и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

Создатель популярнейшего мессенджера Telegram Павел Дуров поделился в своём канале коротким роликом с демонстрацией официального приложения для будущей гарнитуры Apple Vision Pro.Версия мессенджера для смешанной реальности почти не отличается от десктопной или мобильной. Единственное визуальное различие — полупрозрачный интерфейс. Зато можно будет управлять Telegram голосом или с помощью жестов в пространстве. Ну а самое главное — можно будет смотреть кружочки, сторисы и слушать голосовые в шлеме за $3499.Теперь осталось дождаться начала продаж Apple Vision Pro в следующем году.