Павел Дуров призвал жителей РФ срочно обновить Telegram, чтобы он продолжил работать

Основатель Telegram выпустил пост для жителей России, в котором рассказал о мерах для поддержания работы мессенджера. Он сообщил, что команда «обновила протокол Telegram для борьбы с цензурой», поэтому жителям РФ «рекомендуется обновить свои приложения, чтобы оставаться на связи, несмотря на запрет».
Помимо этого, Дуров призвал «запастись несколькими» сервисами для смены виртуального местоположения, а также избегать «использования российских приложений при подключении» к таким сервисам. В завершение он пообещал «дальше совершенствовать децентрализованную технологию защиты от цензуры в Telegram».
Напомним, что ранее Павел отреагировал на обнаруженную уязвимость в iOS, которая позволяет прочесть удаленные из мессенджера сообщения. Он сказал, что входящие из «секретных чатов» таким образом прочесть невозможно.