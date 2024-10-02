Павел Дуров проговорился и выдал истинное лицо Telegram



Основатель Telegram Павел Дуров признал, что обманывал своих пользователей несколько лет. Об этом пишет Forbes.



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Основатель Telegram Павел Дуров признал, что обманывал своих пользователей несколько лет. Об этом пишет Forbes.Ранее мы писали об изменениях в правилах пользования и соглашении Telegram. Среди прочего, оттуда пропало утверждение о «нулевой выдаче» личных данных, а также появилось условие: мессенджер может выдать номер телефона и IP владельца аккаунта при получении «юридически обоснованного запроса» от властей. Теперь оказалось, что Telegram работает по «новым» принципам не один год.



Павел Дуров, комментируя своё предыдущее заявление, признал — Telegram выдавал личные данные своих пользователей и раньше. Если говорить конкретнее, то мессенджер предоставляет властям IP-адреса и номера телефонов владельцев аккаунтов Telegram с 2018 года. «Всякий раз, когда Telegram получал правильно оформленный юридический запрос по соответствующим каналам связи, он его проверял и раскрывал властям IP-адреса/номера телефонов опасных преступников», — сообщил Дуров.



Напомним, что французские власти задержали Павла Дурова в аэропорту Ле-Бурже 24 августа, а потом отпустили его под залог, после чего политика использования Telegram изменилась в пользу властей. Если бы не это задержание, мир возможно никогда не узнал бы о фактах выдачи личных данных пользователей мессенджера.