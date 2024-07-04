Павел Дуров публично высказался о Telegram-тапалке Hamster Combat



Создатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост о крипто-игре Hamster Combat. Он появился в его англоязычном Telegram-канале.



Дуров отметил феномен игры в хомяка: всего за 73 дня она набрала аудиторию в 100 млн пользователей, а за три месяца в ней поучаствовали 239 миллионов человек. Каждый день собирать хамстер-койны начинают еще 4-5 млн фанатов. Павел назвал «хамстера» самым быстрорастущим цифровым сервисом в мире.







Что более важно, Дуров прямо указал — «вскоре команда Hamster выпустит свой токен на TON». Это заявление должно существенно повысить доверие к игре и её выходу на биржи, поскольку до сих пор многие скептически отзываются о возможном листинге HMSTR и раздаче дропа активным игрокам. Скорее всего, после поста Павла игру ждет всплеск новых игроков. Разработчики «хамстера» со своей стороны добавили новый 11-й уровень с иллюстрацией в виде хомяка, стилизованного под фото Дурова в пустыне.



Напомним, что Что более важно, Дуров прямо указал — «вскоре команда Hamster выпустит свой токен на TON». Это заявление должно существенно повысить доверие к игре и её выходу на биржи, поскольку до сих пор многие скептически отзываются о возможном листинге HMSTR и раздаче дропа активным игрокам. Скорее всего, после поста Павла игру ждет всплеск новых игроков. Разработчики «хамстера» со своей стороны добавили новый 11-й уровень с иллюстрацией в виде хомяка, стилизованного под фото Дурова в пустыне.Напомним, что обзор Hamster Combat и секретные фичи для быстрого набора баланса монет мы уже публиковали.