Павел Дуров раскрыл, из-за чего ему придётся закрыть Telegram

Основатель Telegram Павел Дуров прокомментировал недавнюю новость о том, что власти Франции проводят обыски во французском офисе соцсети X и планируют вызвать на допрос её главу Илона Маска и ещё несколько сотрудников. Эта тема эмоционально близка Павлу, ведь в недавнем прошлом он был арестован во Франции по нескольким уголовным статьям (в том числе пособничество террористам и распространителям порно), а затем отпущен, хотя расследование ещё не прекращено.

По словам Дурова, Франция — единственная страна в мире, уголовно преследующая руководство социальных сетей, в которых есть свобода слова (Telegram, X и TikTok). Также он напомнил, что во Франции хотят законодательно запретить операционную систему GrapheneOS для смартфонов Pixel без встроенного ПО для слежки от Google. Дуров считает, что нельзя позволить свободе слова умереть в тишине, поскольку «как только это случится, всему настанет конец».



Один из пользователей X вспомнил утверждение Дурова о том, что госорганам не было передано ни байта данных о переписке пользователей. Он спросил, изменилось ли что-либо после обновления политики приватности Telegram в сентябре 2024 года. Дуров снова подтвердил, что за всю историю существования Telegram перед третьими лицами ни разу не была раскрыта переписка пользователей. По его словам, он предпочёл бы полностью закрыть свой проект, чем начать сливать переписку.
Свободы слова и демократии давно уже нет нигде от слова совсем.
6 февраля 2026 в 10:52
Да, в Европе фото ключей от телеграмм не прокатит.
6 февраля 2026 в 20:32
