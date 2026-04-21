Павел Дуров раскрыл, как в Европе работает цензура интернета

Создатель Telegram Павел Дуров опубликовал короткий пост в X на тему борьбы с инакомыслием в Европе, а также назвал «прикрытие» для такой деятельности. По его словам, всё это часть единой системы по регулированию соцсетей в Великобритании и ЕС.

«Вот как теперь ЕС/Великобритания регулируют социальные сети: предлагать генеральным директорам секретные сделки по цензуре инакомыслия; если они отказываются, возбуждать против них уголовные дела; когда люди сопротивляются, говорить, что это «всё ради детей».

Также он констатировал, что «защита детей» (в кавычках) стала «стандартным юридическим/PR прикрытием» для такой цензуры.