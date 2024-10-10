Павел Дуров рассказал, как создал «ВКонтакте» 18 лет назад

Сегодня Павлу Дурову исполнилось 40 лет, а созданная им соцсеть «ВКонтакте» отмечает своё 18-летие. По этому случаю Павел в своём телеграм-канале рассказал краткую историю появления этого проекта. Приводим перевод его текста:
Летом 2006 года я окончил Санкт-Петербургский университет. Мне хотелось поддерживать связь со своими бывшими однокурсниками, но я понимал, что без сайта, на котором все могли бы найти друг друга, это будет сложно. Поэтому в конце августа 2006 года я поставил перед собой цель — за четыре недели создать социальную сеть для студентов и выпускников университета.
Я неплохо разбирался в кодинге. В 12 лет я создавал веб-игры с векторной анимацией и звуковыми эффектами. В 13 лет меня уже просили обучать детей постарше языку Pascal (компьютерный язык) в летних лагерях для программистов. И все же планировать создание полноценной социальной сети за четыре недели было слишком самонадеянно.
Еще хуже было то, что я решил не использовать никаких готовых сторонних модулей. Я хотел создать все с нуля: от профилей и личных сообщений до фотоальбомов и поиска.
Задача казалась слишком большой, чтобы ее можно было решить. С чего начать? В то время мой брат Николай жил в Германии. Николай — блестящий математик и программист-алгоритмист, но он всегда считал веб-разработку ниже своего достоинства. В то время он был сосредоточен на своей диссертации по математике в Университете Макса Планка в Бонне. Он отказался помочь с кодом, но дал совет: «Сначала напишите код для авторизации пользователей», — сказал он. «Ты справишься».
В этом был смысл. Я начал со страницы входа в систему, которая генерировала идентификаторы сессий. Затем сессии можно было использовать для идентификации пользователей, показывать им страницы их профилей и позволять редактировать их. Даже процесс регистрации мог подождать: я вручную ввел в базу данных записи для первых нескольких пользователей.
Именно тогда я впервые ясно понял, что каждая сложная задача это комбинация множества простых. Если разбить большой проект на управляемые части и расположить их в правильном порядке, можно добиться чего угодно. В теории. На практике же вы сталкиваетесь со всевозможными техническими препятствиями, которые проверяют вашу настойчивость.
В сентябре 2006 года я обычно писал код по 20 часов подряд, ел один раз, а потом спал 10 часов. После рабочего дня я варил себе ведро макарон и ел их с щедрым количеством сыра. Никакой другой еды не требовалось. Мне было все равно, день или ночь на улице. Социальные связи перестали существовать. Все, что имело значение, — это код.
Я старался сделать каждый раздел своего проекта безупречным, и это требовало времени. Зацикленность на деталях не помогла завершить все за четыре недели. Но то, что я был единственным членом команды, позволило мне свести к минимуму время, затрачиваемое на внутреннюю коммуникацию. А поскольку я знал наизусть каждую строчку кодовой базы, я мог быстрее находить и исправлять ошибки.
10 октября 2006 года была запущена бета-версия социальной сети. Я назвал ее «ВКонтакте». На её создание у меня ушло шесть недель вместо четырех, но результат того стоил. Пользователи, которых я пригласил из своего предыдущего проекта — студенческого портала, который я создавал с 2003 года — подписывались тысячами и начали приглашать друзей.
Я быстро добавлял новые функции, и конкуренты с трудом догоняли меня. Через несколько месяцев я нанял еще одного разработчика. К тому времени у «ВКонтакте» уже был миллион пользователей. Через семь лет число пользователей достигло 100 миллионов в месяц. В тот момент совет директоров «ВКонтакте» уволил меня, и я покинул компанию, чтобы полностью сосредоточиться на Telegram.
Опыт единоличного создания первой версии «ВКонтакте» в 2006 году был настолько ценным, что определил мою карьеру. Будучи единственным членом продуктовой команды, я должен был выполнять работу фронтенд-разработчика, бэкенд-разработчика, UX/UI-дизайнера, системного администратора и менеджера по продукту — и все это одновременно. Мне пришлось постичь основы всех этих профессий. Я узнал мельчайшие детали того, как работает социальная сеть.
Я также понял, что в этом мире нет сложных задач — есть только множество маленьких, которые выглядят пугающе, если их объединить. Раздели большую задачу на мелкие части, организуй их в правильной последовательности — и «ты справишься».
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