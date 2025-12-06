Top.Mail.Ru

Цензура как условие: Павел Дуров рассказал о давлении со стороны Евросоюза и французских спецслужб

Основатель Telegram Павел Дуров обвинил Европейский союз в создании невыполнимых правил для технологических компаний с целью принудить их к цензуре. Его заявление стало ответом на старый пост Илона Маска, в котором тот раскрыл, что Еврокомиссия предлагала соцсети X незаконную секретную сделку — обещала не штрафовать платформу в обмен на цензуру определённых высказываний.

«ЕС создаёт невыполнимые правила, чтобы наказывать технологические компании за отказ молча цензурировать свободу слова», — написал Дуров. Он добавил, что аналогичное давление испытал и сам: по его словам, после задержания во Франции к нему через посредника обратились французские спецслужбы с просьбой помочь властям Молдавии заблокировать некоторые каналы в Telegram накануне президентских выборов.

По мнению Дурова, Евросоюз целенаправленно преследует только те платформы, где допускаются неудобные высказывания (Telegram, X и TikTok). При этом платформы, которые «алгоритмически заставляют людей молчать», остаются практически нетронутыми, несмотря на более серьёзные проблемы с незаконным контентом.

Поводом для дискуссии стал штраф в размере 120 млн евро, наложенный Еврокомиссией на соцсеть X за нарушение закона о цифровых услугах. В частности, регулятор обвинил платформу в том, что система верифицированных аккаунтов с синей галочкой (которую может получить любой желающий за плату) вводит пользователей в заблуждение относительно подлинности аккаунтов и контента. Комиссия дала X два месяца на устранение нарушений, связанных с верификацией, и три мясяца на решение вопросов с прозрачностью рекламы. Илон Маск, владелец платформы, заявил, что компания отказалась от сделки с Евросоюзом, предпочтя заплатить штраф.

