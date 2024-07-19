Павел Дуров рассказал о грядущих нововведениях Telegram

До конца июля внутри Telegram появится мини-магазин приложений, а также встроенный браузер с поддержкой страниц Web3.

«Вскоре» Telegram начнет отображать месяц регистрации и основную страну для публичных аккаунтов, как это уже сделано в другой популярной соцсети для фотографий.

Команда Telegram разрешит организациям использовать свои мини-приложения для присвоения ярлыков каналам, создавая децентрализованный рынок для сторонней проверки.

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Основатель Telegram Павел Дуров раскрыл свои планы относительно мессенджера. Он опубликовал пост в своем англоязычном телеграм-канале.Вначале Дуров похвастался, что Telegram идет в авангарде популяризации блокчейн-индустрии, знакомя с ней миллионы людей. В качестве развития этой темы мессенджер скоро получит несколько нововведений, которые сделают его более удобным и защищенным от мошенников.Дуров выразил уверенность, что, благодаря большей прозрачности и децентрализации Telegram пользователи мессенджера станут более осведомленными о возможностях и опасностях блокчейн-индустрии.