Павел Дуров рассказал о грядущих нововведениях Telegram

Олег

Telegram


Основатель Telegram Павел Дуров раскрыл свои планы относительно мессенджера. Он опубликовал пост в своем англоязычном телеграм-канале.

Вначале Дуров похвастался, что Telegram идет в авангарде популяризации блокчейн-индустрии, знакомя с ней миллионы людей. В качестве развития этой темы мессенджер скоро получит несколько нововведений, которые сделают его более удобным и защищенным от мошенников.

  • До конца июля внутри Telegram появится мини-магазин приложений, а также встроенный браузер с поддержкой страниц Web3.
  • «Вскоре» Telegram начнет отображать месяц регистрации и основную страну для публичных аккаунтов, как это уже сделано в другой популярной соцсети для фотографий.
  • Команда Telegram разрешит организациям использовать свои мини-приложения для присвоения ярлыков каналам, создавая децентрализованный рынок для сторонней проверки.
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Дуров выразил уверенность, что, благодаря большей прозрачности и децентрализации Telegram пользователи мессенджера станут более осведомленными о возможностях и опасностях блокчейн-индустрии. 

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Источник:
Павел Дуров
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Комментарии

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У него нет нормальных фотографий? Джедай.
2 часа назад в 17:04
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