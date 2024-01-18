Павел Дуров рассказал о секретных нововведениях в Telegram для iOS

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором рассказал о том, что появилось в его мессенджере на iOS с недавним обновлением. На крупный апдейт это не тянет, поскольку в основном разработчики улучшили мелкие детали, незаметные большинству пользователей.
По словам Дурова, в версии Telegram для iOS было увеличено качество изображения при отправке видеосообщений и ускорено переключение между основной и фронтальной камерами iPhone. Кроме того, улучшена стабилизация картинки при съёмке видеосообщений и появилась возможность поставить запись на паузу и возобновить её после перерыва.
Кроме того, обладатели премиум-подписки теперь могут видеть онлайн-статус пользователей и последнее время входа (если они не скрыты), даже если они отключили у себя отображение этой информации о своём профиле. То же самое нововведение ранее появилось в версии Telegram для Android. Ранее пользователи, скрывшие отображение онлайн-статуса не могли видеть ту же информацию у других людей, независимо от наличия подписки.
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