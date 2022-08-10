Telegram Apple

Павел Дуров сорвался на Apple. Он деморализован и негодует

Александр



Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал в своём канале пост, выразив негодование бездействием компании Apple. По его словам, модераторы App Store уже две недели не пропускают обновлённую версию мессенджера и не объясняют, с чем связана такая задержка.

Дуров пишет, что обновление Telegram устроит революцию в том, как люди выражают себя в общении друг с другом (куда уж без этого), поэтому важно как можно быстрее пропустить его в магазины приложений. Он также напомнил, что Telegram входит в десятку наиболее популярных приложений в мире, и если Apple относится так к этому приложению, то можно представить, с какими сложностями сталкиваются создатели менее популярных проектов. Дуров указывает, что его деморализует такое отношение, и он полагает, что сотни тысяч приложений по всему миру несут убытки из-за задержек при модерации.

Негодование Дурова подпитывается ещё и тем, что Apple берёт с разработчиков 30-процентную комиссию за любые платежи в их приложениях, и с этих доходов в том числе финансируется модераторская работа. Он посетовал, что регуляторы не спешат вмешаться и устранить монополию на рынке магазинов мобильных приложений, благодаря чему Apple продолжает наносить урон мировой экономике хайтека.

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Комментарии

+3778
Gabriel
Привыкай Паша, это реальность.
Никакие деньги ничего не решают. И совсем не важно сколько ты стоишь, 3млрд.$ или 3 триллиона$.
Все решает власть.
49 минут назад
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