Павел Дуров свободен, но есть нюанс

Артем
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Новость о его освобождении оказалась ошибкой перевода. По данным портала BFMTV, суд прекратил его содержание для того, чтобы допросить или сразу предъявить обвинения.

Речь идет о месте, где Павел Дуров находился после задержания 24 августа. В данный момент суд продолжается, а о дальнейшей судьбе основателя Telegram пока ничего неизвестно.

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Напомним, что власти Франции подозревают Дурова в связи с 12 преступлениями, среди которых хранение детской порнографии, оборот наркотиков, киберпреступления и отмывание денег.
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Источник:
BFMTV
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