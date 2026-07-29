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Павел Дуров — террорист? Он получил официальное обвинение в РФ

Олег


Павлу Дурову в России предъявили обвинение по статье о содействии терроризму. Об этом пишет ТАСС. 

По словам представителей ФСБ, создатель Telegram не удалял из мессенджера каналы, чаты и ботов, которыми активно пользовались  спецслужбы соседних стран и экстремистские организации для планирования терактов, диверсий и киберпреступлений.

По данным следствия, площадку использовали при подготовке нападения на «Крокус сити холл», а также при организации ряда других опасных преступлений и поджогов. Из-за этого российские власти запустили процесс объявления предпринимателя в международный розыск.

По действующему уголовному законодательству РФ Дурову грозит от восьми лет лишения свободы вплоть до пожизненного срока со значительными денежными штрафами. Роскомнадзор многократно направлял руководству сервиса требования убрать запрещенные материалы, но реакции на эти обращения так и не последовало.

Обновлено: в международный розыск Дурова не объявляли.
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Источник:
ТАСС
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