Сооснователь «ВКонтакте» Павел Дуров посетил своё детище впервые за долгое время. Он несколько лет не появлялся онлайн, а сегодня ночью залогинился в свой профиль, причём несколько раз — сначала около полуночи, потом примерно в час ночи по московскому времени.
Дуров пробыл онлайн недолго, всего несколько минут. Никаких публичных записей и комментариев он не оставил. Вряд ли он зашёл, чтобы прочитать переписку, ведь за это время у него наверняка накопилось слишком много непрочитанных сообщений (десятки тысяч, а то и сотни). Вход был выполнен не через мобильное приложение, а с компьютера.
Боты, следящие за активностью пользователей «ВКонтакте», зафиксировали несколько заходов Дурова:
Не исключено, что Дурова интересовали нововведения, реализованные в VK за последнее время, например, реакции, которые дополняют обычный лайк несколькими новыми эмоциями (как в Facebook).
Пользователи, которые следят за деятельностью Дуров и «ВКонтакте», отметили интересный факт: одновременно с Дуровым в онлайн вышел аккаунт Снегурочка Морозова с id50 (и разлогинился ровно в то же время, что и Дуров — в 1:28). Вероятно, этот аккаунт тоже принадлежит Дурову, хотя неизвестно, для чего он использовался. Этот аккаунт бездействовал с августа 2015 года.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru