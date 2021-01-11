Павел Дуров отметился в чате под своим недавним постом и в комментариях подробно ответил на наиболее интересные вопросы. Это первый раз, когда он «вышел в народ» (пусть и виртуально) и пообщался с пользователями Telegram напрямую.
Вот что рассказал Дуров:
Команда Telegram разрабатывает новую веб-версию мессенджера, которой будет удобно пользоваться в мобильных браузерах. Тем самым Дуров надеется обезопасить Telegram от возможной блокировки в App Store.
Дуров объяснил, почему серверный код Telegram закрыт. По его словам, он планировал открыть этот код, но узнал, что власти одной из авторитарных стран (какой именно — не уточняется) планировали украсть исходники, на их основе сделать собственный аналог Telegram и закрыть в стране все остальные мессенджеры и соцсети. В итоге Дуров решил «не давать диктаторам инструменты порабощения населения». Он также отметил, что раскрытие серверного кода по факту не более чем PR-ход, поскольку никто не может проверить, какой код на самом деле запускается на сервере.
Дуров раскрыл, каким образом Telegram выйдет на монетизацию, о которой было сказано в конце прошлого года. Он заверил, что в мессенджере не будет агрессивной видеорекламы и появится только в крупных телеграм-каналах. Также он добавил, что Telegram, в отличие от Facebook, не будет использовать для продвижения рекламы личные данные пользователей.
Дуров не считает, что мессенджер Signal конкурирует с Telegram, поскольку он предлагает лишь одну из множества возможностей его мессенджера — секретные чаты. Также он добавил, что не доверяет закрытым криптографическим технологиями, особенно тем, которые связаны с властями США.
Людям, кому по-настоящему важна безопасность, Дуров посоветовал завести запасной смартфон с SIM-картой, оформленной на постороннее лицо, и использовать его только в тех местах, где они не появляются со своим основным устройством. На секретном смартфоне не стоит авторизовываться в свои основные аккаунты Google и Apple ID, поскольку они могут использоваться спецслужбами для доступа к конфиденциальной информации.
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