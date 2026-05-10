Павел Дуров вступился за Илона Маска в борьбе с правительством Франции

Фархад


Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров в своём канале рассказал, что французское правительство обвиняет сервис микроблогов X и Илона Маска в «тех самых вещах», которыми оно само занимается.

Речь идёт о незаконном сборе персональных данных, обработке персональных данных без надлежащей защиты, извлечении данных из автоматизированных систем и нарушение конфиденциальности электронных коммуникаций.

«Французское правительство в панике. Они знают, что крупные политические перемены в 2027 году разоблачат их злодеяния. Поэтому они пытаются заставить замолчать платформы, предоставляющие свободу слова, под любым предлогом, который, по их мнению, сойдет им с рук», — подчеркнул Дуров.

Также он призвал «свободный мир» встать на сторону Илона Маска в противостоянии настолько аморальному нападению со стороны французского государства. Telegram поддерживает наших братьев и сестер из X в их борьбе за наши свободы.
Источник:
Durov
