Павел Дуров выпустил новую «Тюрягу»

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров поделился в своём канале уникальной игрой Total Glitch на базе платформы Telegram Mini Apps. В ней вам предстоит помочь Дурову сбежать из французской тюрьмы.
Игра запускается на весь экран, а рисовка напоминает популярный битэмап Sifu. Единственный нюанс — это не файтинг. Тут нужно собирать кристаллы в нижней части экрана по типу три-в-ряд, чтобы набирать комбо. В верхней части экрана главный герой будет виртуозно бить хулиганов. Самое главное отличие от других подобных игр — отсутствие гача-механик, поэтому сразу залутать какие-нибудь скины или спецудары не выйдет. Очень хотелось бы верить, что скоро разработчики прикрутят возможность получения уникальных скинов за криптодонаты.
Попробовать Total Glitch можно прямо в Telegram. Для этого нужно всего лишь запустить бота.