Павел Дуров высказался о ситуации с Telegram в России

Фархад



Павел Дуров публично прокомментировал возбуждённое против него уголовное дело. Основатель Telegram заявил, что обвинения в «содействии терроризму» — очередной инструмент давления на платформу, а не реальная борьба с преступностью.

По его словам, власти Россия ежедневно придумывают новые поводы, чтобы ограничить доступ граждан к мессенджеру. Дуров считает, что цель — усилить контроль над коммуникацией пользователей и вытеснить независимую цифровую площадку.

Он также подчеркнул, что Telegram противодействует терроризму по всему миру, но не соглашается на требования, которые нарушают принципы приватности. Ситуацию предприниматель назвал попыткой подавить свободу слова и право людей на личную переписку.

«Россия возбудила против меня уголовное дело по обвинению в "содействии терроризму". Каждый день власти придумывают новые поводы, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram, стремясь подавить право на приватность и свободу слова. Печальное зрелище государства, которое боится собственного народа», — написал Дуров в своём канале.
Рекомендации

Gabriel
Интересно почему он не высказывался после французской кичи
