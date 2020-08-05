Открытое письмо Павла Дурова

Я могу понять, почему правительство США угрожает запретом TikTok в случае, если его американский бизнес не будет продан местным инвесторам. В конце концов, Китай запрещает практически все зарубежные приложения, клиенты социальных сетей и сервисы на своей территории. Почему остальной мир, включая США, должен позволять китайскому приложению доминировать на своих рынках? Если вы хотите получить доступ к рынкам других стран, то вам также следует открыть для них свой рынок — это было бы справедливо.



Однако, действия США против TikTok создают опасный прецедент, который в конечном итоге может убить Интернет как поистине глобальную сеть (или то, что от неё осталось). Ранее только автократические страны, такие как Иран, Китай или Россия, были известны тем, что заставляли технологические компании продавать части своего бизнеса инвесторам, у которых имеются тесные связи с их правительствами. Неудивительно, например, что Uber пришлось продать свои российские и китайские филиалы местным игрокам.



Я горжусь тем, что в отличие от Uber, мы в Telegram всегда отклоняли предложения о продаже наших активов в определенных странах. Несколько лет назад мы получили письма от двух фондов, связанных со странами, которые позже пытались заблокировать Telegram. В обоих письмах выражалась одна и та же идея: «Telegram скоро будет заблокирован в нашей стране, поэтому единственный вариант — продать нам локальную часть вашего бизнеса». Мой ответ на эти предложения был похож на мою фотографию 2011 года со средним пальцем: мы не занимаемся предательством наших пользователей. Мы не продаём Telegram — ни частично, ни полностью. Это всегда будет нашей позицией.



Проблема «USA-TikTok» заключается в том, что США таким образом узаконивает тактику вымогательства, ранее применявшуюся только авторитарными режимами. На протяжении десятилетий штаты воспринимались как защитники свободной торговли и свободы слова. Но теперь, когда Китай становится основной точкой мировой торговли, США (или, по крайней мере, администрация Трампа), похоже, перестают придерживаться этих ценностей. Это прискорбно, потому что миллиардам людей на этой планете все еще нравится идея открытого и взаимосвязанного мира.



На прошлой неделе Турция приняла ряд законов, ограничивающих деятельность компаний в социальных сетях. Несколько лет назад США имели бы моральное право критиковать такие условия, ссылаясь на свободу слова и свободную торговлю как на идеологическую основу. Сейчас уже неясно, имеет ли Америка все еще такое право. Авторитарные лидеры во всем мире уже используют ситуацию с TikTok как оправдание в своих попытках вырезать для себя кусок глобального Интернета. Вскоре каждая крупная страна, вероятно, будет использовать «национальную безопасность» как предлог для раскола международных технологических компаний. По иронии судьбы, именно американские компании, такие как Facebook или Google, вероятно, потеряют больше всего от последствий.







Владелец мессенджера Telegram в своём канале высказался по поводу ситуации с возможно блокировкой TikTok в США. Он полагает, что это вполне логичный шаг, поскольку так поступают страны с авторитарным режимом. Дуров также напомнил, что Китай поступает таким же образом, закрывая свой внутренний рынок от западных компаний.