Павел Дуров жёстко высказался о блокировке Telegram в России

Создатель Telegram наконец-то выразил своё мнение относительно замедления и блокировки одного из самых популярных мессенджеров в России.
В качестве примера неудачной борьбы с Telegram он привёл Иран:
«8 лет назад Иран пытался применить ту же стратегию — и потерпел неудачу. Там запретили Telegram под надуманными предлогами, пытаясь заставить людей перейти на государственную альтернативу. Несмотря на запрет, большинство иранцев по-прежнему используют Telegram (обходя цензуру) и предпочитают его приложениям, за которыми ведется слежка».
В заключение Павел Валерьевич вновь напомнил, что продолжает бороться за свободу слова и конфиденциальность:
«Ограничение свободы граждан никогда не является правильным решением. Telegram выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни, независимо от давления».