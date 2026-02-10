Top.Mail.Ru

Павел Дуров жёстко высказался о блокировке Telegram в России

Фархад



Создатель Telegram наконец-то выразил своё мнение относительно замедления и блокировки одного из самых популярных мессенджеров в России.

В своём канале Дуров написал, что власти ограничивают доступ к Telegram, «пытаясь заставить своих граждан перейти на контролируемое государством приложение, созданное для слежки и политической цензуры».

В качестве примера неудачной борьбы с Telegram он привёл Иран:
«8 лет назад Иран пытался применить ту же стратегию — и потерпел неудачу. Там запретили Telegram под надуманными предлогами, пытаясь заставить людей перейти на государственную альтернативу. Несмотря на запрет, большинство иранцев по-прежнему используют Telegram (обходя цензуру) и предпочитают его приложениям, за которыми ведется слежка».

В заключение Павел Валерьевич вновь напомнил, что продолжает бороться за свободу слова и конфиденциальность:
«Ограничение свободы граждан никогда не является правильным решением. Telegram выступает за свободу слова и неприкосновенность частной жизни, независимо от давления».
Дуров
Комментарии

+8
Да, что ты говоришь! Это говорит человек который живёт всё время за границей, и которому наплевать что в России террористы используют его приложение. Тебя не ограничение свобод граждан волнует, а ограничение количества бабла которого ты лишишься когда Телегу заблокируют совсем.
Вчера в 21:55
