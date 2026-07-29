Павла Дурова обвиняют в содействии терроризму: что об этом известно

Сегодня, 29 июля 2026 года ФСБ России официально сообщил о предъявлении основателю Telegram Павлу Дурову заочного обвинения в «содействии террористической деятельности» (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) и намерении объявить его в международный розыск. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Что случилось?По заявлению ведомства, администрация мессенджера систематически отказывается удалять каналы, чаты и боты, используемые для подготовки терактов, диверсий и кибермошенничества.
В качестве примера силовики привели популярный сервис знакомств «Дайвинчик / Leo», через который, по утверждению ФСБ, украинские спецслужбы под видом девушек вербовали молодых людей для поджогов, передачи денег мошенникам и других противоправных действий, включая координацию нападения на «Крокус сити холл».
С июля 2025 года в 16 регионах РФ якобы задержали 46 пользователей этого бота. В декабре минувшего года ресурсы «Дайвинчика» попали в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора за распространение детской порнографии и ЛГБТ-пропаганды (движение ЛГБТ признано экстремистским, его деятельность запрещена на территории РФ).
В качестве доказательств причастности Telegram, было опубликован видеоотчет с участием жертв вербовки, а также чаты с координаторами.
Пользователи канала «Осторожно, новости» заметили, что бот знакомств «Дайвинчик», который фигурирует в деле Дурова, все еще доступен в других мессенджерах. При этом большинство скриншотов переписок, которые представлены в видеоматериалах, как доказательство вербовки молодых людей, были сделаны не в Telegram.
На данный момент Павел Дуров не объявлен в международный розыск, однако это решение рассматривается компетентными органами.
Telegram окончательно запретят?Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что Telegram максимально близок к признанию экстремистским мессенджером и допускает, что в будущем покупку Premium-подписки власти могут расценивать, как содействие терроризму.
Такого же мнения придерживается, зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов, предупреждая, что сейчас стоит воздержаться от любых финансовых операций в сторону мессенджера.
По мнению юристов, для признания Telegram экстремистским потребуется отдельное судебное решение, а обвинение в содействии терроризму Павлу Дурову не накладывает запрет на пользование мессенджером рядовым гражданам России.
Реакция Дурова и его адвокатов на обвиненияСразу после обвинений в сторону Дурова, на официальной странице Telegram в соцсети X появилось фото, сделанное в 2011 году.
По словам французского адвоката Филиппа Де Виля, что представляет интересы Дурова, статья 696-4 уголовно-процессуального кодекса Франции запрещает экстрадицию французских граждан, однако может сама возбудить уголовное преследование, если соответствующие деяния также являются наказуемыми в республике.
Если Интерпол по запросу России выдаст международный ордер на арест Дурова, то он не будет подлежать немедленному исполнению во Франции, подчеркнул Де Виль. Позже комментатор уточнил, что назвался адвокатом Дурова по ошибке и
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