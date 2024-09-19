PayPal отберёт у жителей РФ остатки средств

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PayPal оповестил своих российских пользователей о введении новой комиссии. Если аккаунт неактивен в течение года, с него будет списываться плата за обслуживание в размере 3500 рублей в год. Это нововведение вступает в силу 7 октября 2024 года. Если на счёте меньше денег, с него спишут всю сумму, не оставив ничего.Подобные списания есть и в некоторых других странах. Например, в Великобритании PayPal берёт по 9 фунтов стерлингов в год за отсутствие активности в течение года (когда пользователь не заходил в профиль и нет поступлений или расходов). Граждане РФ с весны 2022 года лишены возможности пользоваться этим сервисом, их деньги в нём застряли, их даже невозможно вывести в банк. Не исключено, что удастся избежать списания, если просто зайти в аккаунт, поскольку это тоже считается активностью.