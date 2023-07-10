«Пчелы научат роботов стать по настоящему опасными для человека»



Ученые изучают мозг пчелы, чтобы создать совершенно новый тип искусственного интеллекта. Об этом пишет Popsci.



Одной из основных проблем современных роботов и ИИ является неторопливость вычислений; иными словами, они принимают решения очень медленно, и руководствуются в этом процессе строго заложенными в них алгоритмами. Как следствие, беспилотный автомобиль не может встроиться в поток живых водителей — он им банально создает помеху. Ученые близки к тому, чтобы обойти эту проблему.



Согласно источнику, дальнейшее развитие роботов может простимулировать мозг пчелы. Ученые считают, что пчела умеет принимать идеальные решения на грани скорости, эффективности, рисков и вознаграждения.





«Принятие решений лежит в основе познания. Это результат оценки возможных результатов, и жизнь животных полна решений. … [Пчела] может принимать решения быстрее и точнее, чем мы. Роботу, запрограммированному на выполнение работы пчелы, потребуется резервная копия суперкомпьютера», — нейробиолог Эндрю Бэррон из Австралии.



Исследования на пчелах показали, что насекомое способно принимать решения за 0,6 секунды, когда полностью уверено в результате, и за 1,4 секунды, когда сомневается. Пчела тратит минимум энергии на принятие решения и задействует удивительно мало нейронных связей.



На базе результатов эксперимента была построена компьютерная модель, которая должна была воспроизвести процесс принятия решения, аналогичный пчелиному — в перспективе она сделает роботов по-настоящему быстрыми и автономными. воплотятся в жизнь самые страшные сценарии восстания машин; но будем надеяться, что в ногу с развитием ИИ будут развиваться и методы его контроля.