Пчелы научат роботов стать по-настоящему опасными для человека

Олег

Пчелобот


Ученые изучают мозг пчелы, чтобы создать совершенно новый тип искусственного интеллекта. Об этом пишет Popsci.

Одной из основных проблем современных роботов и ИИ является неторопливость вычислений; иными словами, они принимают решения очень медленно, и руководствуются в этом процессе строго заложенными в них алгоритмами. Как следствие, беспилотный автомобиль не может встроиться в поток живых водителей — он им банально создает помеху. Ученые близки к тому, чтобы обойти эту проблему.

Согласно источнику, дальнейшее развитие роботов может простимулировать мозг пчелы. Ученые считают, что пчела умеет принимать идеальные решения на грани скорости, эффективности, рисков и вознаграждения.

«Принятие решений лежит в основе познания. Это результат оценки возможных результатов, и жизнь животных полна решений. … [Пчела] может принимать решения быстрее и точнее, чем мы. Роботу, запрограммированному на выполнение работы пчелы, потребуется резервная копия суперкомпьютера», — нейробиолог Эндрю Бэррон из Австралии. 

Исследования на пчелах показали, что насекомое способно принимать решения за 0,6 секунды, когда полностью уверено в результате, и за 1,4 секунды, когда сомневается. Пчела тратит минимум энергии на принятие решения и задействует удивительно мало нейронных связей.

На базе результатов эксперимента была построена компьютерная модель, которая должна была воспроизвести процесс принятия решения, аналогичный пчелиному — в перспективе она сделает роботов по-настоящему быстрыми и автономными. воплотятся в жизнь самые страшные сценарии восстания машин; но будем надеяться, что в ногу с развитием ИИ будут развиваться и методы его контроля. 

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Источник:
Popsci
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Комментарии

s_medik
+3340
s_medik
Олег, вот вроде и статьи иногда интересные бывают, но что за заголовки?

«Пчелы научат роботов стать по настоящему опасными для человека»

1. Пчелы не могут ничему научить роботов, научат алгоритмы, которые создадут ученые и программисты.
2. После первого пункта слово «пчелы» заменили на «ученые», но все равно получается бред, т.к. глагол «стать» тут не уместен, «быть» — ученые научат роботов быть…
3. Поменяли уже два слова в заголовке, но все равно выходит что-то на уровне конспирологии — «ученые научат роботов быть по настоящему опасными для человека».
Вчера в 22:24
#
+92
ProLogic6 s_medik
выдохни филолог ты перенапрягса просто получай удовольствие от того что мир такой разный
Вчера в 22:32
#
+194
Holldann ProLogic6
Правильно же чел глаголит. НАУЧИТ СТАТЬ… это по-какому?
Вчера в 22:40
#
kardigan
+3081
kardigan ProLogic6
Просто не городи х.., если нечем ответить
Сегодня в 04:42
#
+30
Siri s_medik
А и правда как будто зря Вы так разнесли заголовок. Смысл фразы бывает не только прямым или буквальным, но и переносным. Концовка получилась слегка кликбейтна наверное, но как по мне вполне ок)
Вчера в 22:36
#
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