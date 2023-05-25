Pegasus продолжает вскрывать iPhone по всему миру, а Apple ничего не может сделать с ним

Олег

Pegasus

Фото: 9to5Mac

Скандал, связанный со шпионским ПО Pegasus, снова всплыл в СМИ — эксперты обнаружили новые случаи его успешного применения. Подробности собрал 9to5Mac.

Ранее мы рассказывали о Pegasus. Это шпионское программное обеспечение, которое дает возможность его владельцу взламывать любой чужой iPhone дистанционно, то есть осуществлять направленные хакерские атаки. Pegasus использует дыры в безопасности iOS, о которых неизвестно инженерам Apple: создатели трояна скупают информацию об уязвимостях у хакеров.

Шум вокруг Pegasus с того времени немного утих, но теперь исследователи безопасности обнаружили новые случаи его примения. Среди прочего, зафиксировано не менее 27 эпизодов дистанционного взлома iPhone чиновницы Армении, а также некоторых общественных деятелей, например, представителя ООН, журналистов и правозащитников. Самые свежие из описанные случаев датируются концом 2022 года. 

К сожалению, похоже что Apple до сих не знает, как обезвредить Pegasus и защитить iPhone. Единственное, что она может делать — предупреждать о взломе постфактум. Именно это происходило с упомянутыми выше людьми: Apple присылала на их iPhone push-уведомления о факте взлома. Максимум, что может сделать жертва трояна после получения такого «пуша» — сменить устройство на новое, и оно будет так же уязвимо, как и предыдущее. 

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Источник:
9to5Mac
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