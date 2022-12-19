Пенсионер заказал MacBook, а получил стресс, унижение и собачьи вкусняшки

Пенсионер из Великобритании заказал MacBook в онлайн-магазине, а получил что-то странное. Об этом пишет iMore.Согласно источнику, 61-летний мужчина по имени Алан Вуд заказал для своей дочери MacBook Pro, воспользовавшись онлайн-маркетплейсом Amazon. Он заплатил за заказ 1200 фунтов стерлингов (почти $1500 или 95 000 рублей) и стал ждать доставки. Посылка приехала быстро, однако её содержимое повергло пенсионера в изумление.Когда Алан открыл коробку, он обнаружил внутри… две упаковки собачьего корма Pedigree Chum. В каждой пачке лежало по 6 банок корма с различными вкусами.Однако у мужчины не было собак, а даже при их наличии он вряд ли покормил бы их за 1200 фунтов. Пенсионер не сильно расстроился, поскольку был уверен, что инцидент удастся легко и быстро релить. Он связался с Amazon, но служба поддержки отказала ему с возмещением стоимости. Amazon сказал Алану, что получить свои деньги он сможет лишь когда вернет на склад новый ноутбук, который он в глаза не видел.Мужчина потратил более 15 часов на разговор с дюжиной сотрудников поддержки Amazon и всё было безрезультатно. «Каждый разговор заканчивался одинаково — меня отказывались слушать», — говорит он. В конце концов Алан обратился в СМИ, и лишь после обнародования этого случая Amazon вернул его средства.