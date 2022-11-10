Мегафон TikTok

Пенсионеры вытесняют молодую аудиторию в TikTok

Олег

TikTok


Специалисты «Мегафона» проанализировали аудиторию TikTok и пришли к неожиданному выводу. Об этом сообщает сам оператор.

Согласно источнику, эксперты «Мегафона» провели исследование изменения в мобильном трафика соцсети TikTok за 2022 год (с января по октябрь включительно). Оказалось, что с начала года трафик TikTok в сегменте пользователей старше 55 лет вырос более чем в два раза. Небольшой всплеск был также выявлен среди абонентов в возрасте 36-54 года.

При этом активность молодежи в TikTok планомерно снижается. В течение 2022 года трафик пользователей возрастом 14-20 лет уменьшился примерно на 30%, а в категории 21-35 лет — на 45%. Напомним, что с весны 2022 года в TikTok действует ограничение на загрузку новых видеороликов из РФ; специалисты «Мегафона» связывают отток молодежи из соцсети именно с этим фактором.

В других соцсетях тоже наблюдается приток пользователей старшего возраста, но там он происходит наравне с молодежью.

TikTok стал самым быстрорастущим сервисом в России в 2021 году — его мобильный трафик тогда вырос вдвое. Сейчас активность тикток-аудитории в целом снижается: например, в октябре мобильный трафик сократилcя на 21% по сравнению с началом года. 

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Комментарии

+338
Geek
И это хорошо ☺️ Дедули и Бабули могут привнести много хорошего. От историй разных до опыта из жизни 😌
34 минуты назад
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