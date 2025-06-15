iOS 26 упростила переход с Android на iPhone. Отличный повод это сделать!

Олег

eSIM


Компания Apple добавила в iOS 26 небольшую, но полезную опцию. Она позволяет перенести eSIM с Android на iPhone и обратно без обращения к оператору связи.

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Согласно MacRumors, пользователи iPhone с установленной первой бета-версией iOS 26 заметили новый пункт при настройке сотовых данных. Теперь айфон предлагает перенести eSIM не только с другого айфона, но и с Android-смартфона. Слух об этой функции уже появлялся ранее — Apple «запилила» эту систему переноса симки вместе с Google. Еще один шаг к упрощению перехода между платформами.

Судя по отзывам с Reddit, опция уже работает у некоторых пользователей iOS 26 beta 1 из США. Однако будет ли она доступна в России — пока неясно, так как неизвестен алгоритм работы этой фичи. Если она не требует каких-либо действий со стороны оператора, то вскоре заработает и у нас. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Yuri Konst
+74
Yuri Konst
Хорошая попытка Кок, но нет)
Вчера в 23:49
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