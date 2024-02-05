Переиграл и уничтожил: настоящий Nothing Phone (2a) ничуть не похож на то, что нам показывали

Фархад
Nothing

Авторитетный инсайдер Стив «OnLeaks» Хеммерстоффер поделился официальными рендерами одного из самых ожидаемых смартфонов начала 2024 года. Речь идёт о бюджетном Nothing Phone (2a), фотографии которого уже сливали в сеть. Как выяснилось, всё намного запутаннее, чем кажется на первый взгляд.

Смартфон на изображениях, представленных OnLeaks, кардинально отличается от того, что мы видели раньше. Тут камеры расположены в привычном месте (в верхнем левом углу), а не выстроены в горизонтальный ряд с закосом под Pixel 8. Также эти рендеры раскрывают расположение светодиодной подсветки Glyph, которая будет состоять из меньшего количества элементов.

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Судя по всему, Nothing до последнего тестировал сразу два прототипа Nothing Phone (2a), но под конец решила остановиться на более традиционном дизайне. Ожидается, что бренд покажет новинку на выставке MWC в конце февраля.
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Источник:
SmartPrix
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Комментарии

Mers
+4850
Mers
Какой-то визуальный диссонанс. К чему этот кружок вверху, непонятно🤦🏻‍♂️
Вчера в 23:30
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