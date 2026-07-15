Переключатель приложений в macOS давно устарел. Нашли бесплатную замену, после которой возвращаться назад вам не захочется

Перейдите на GitHub и скачайте последнюю версию BetterCmdTab;

Откройте скачанный файл DMG и перенесите приложение в папку «Программы»;

Запустите BetterCmdTab и предоставьте все необходимые разрешения, например, доступ к специальным возможностям;

После настройки используйте привычное сочетание Cmd + Tab, чтобы вместо стандартного окна macOS запускался интерфейс BetterCmdTab.

Если вы регулярно работаете за Mac, то наверняка пользуетесь сочетанием Cmd + Tab для переключения между приложениями. Проблема в том, что стандартный переключатель macOS практически не менялся годами и сегодня выглядит слишком простым на фоне всех остальных возможностей системы. Он не позволяет быстро находить нужные окна, неудобно работает с несколькими экземплярами одного приложения и практически не поддается настройке. Особенно сильно это ощущается, когда одновременно открыты десятки программ, браузер с множеством вкладок и несколько рабочих столов.Именно поэтому многие пользователи устанавливают сторонние утилиты, которые делают переключение между приложениями намного быстрее и удобнее. Одной из самых интересных бесплатных альтернатив оказался BetterCmdTab — проект с открытым исходным кодом, который заметно расширяет возможности стандартного переключателя macOS. Рассказываем, зачем он нужен и где его скачать.В первую очередь утилита BetterCmdTab будет полезна тем, кто постоянно работает с большим количеством окон. Разработчики, дизайнеры, монтажеры, журналисты и офисные сотрудники регулярно переключаются между браузером, редакторами, мессенджерами и другими программами, поэтому стандартного Cmd + Tab им быстро становится недостаточно.Также BetterCmdTab понравится владельцам нескольких мониторов. Утилита гораздо удобнее ориентируется в большом количестве открытых окон, позволяет быстрее находить нужное приложение и экономит время во время работы. Ну и, если вы просто любите максимально настраивать macOS под себя, приложение тоже заслуживает вашего внимания благодаря большому количеству параметров и режимов отображения.Как скачать и настроить BetterCmdTab:Утилита поддерживает несколько режимов отображения. Можно выбрать классический список приложений, компактную сетку значков или режим с живыми миниатюрами открытых окон. Также разработчик предусмотрел тонкую настройку прозрачности, цвета, размера, расположения и горячих клавиш.Кроме того, BetterCmdTab умеет искать приложения прямо во время переключения, быстро переходить к отдельным окнам внутри утилит, работать со вкладками Safari, Chrome, Finder, Terminal и других приложений, закреплять избранные программы, настраивать собственные комбинации и менять способ сортировки окон.Также приложение корректно работает с несколькими мониторами и виртуальными рабочими столами, благодаря чему становится особенно полезным для пользователей сложных рабочих конфигураций. Причём установить её можно как на Mac с процессорами Intel, так и на чипах M-серии.После установки BetterCmdTab стандартный переключатель приложений покажется вам слишком ограниченным, и вряд ли вы захотите на него возвращаться.