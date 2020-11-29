Перекупщик в своем твиттере под ником Mike_Feichtner похвастался изображением 43-х консолей PlayStation 5. «Предприниматель» планировал перепродажу цифровой версии за 900 долларов, а варианта с дисководом за 1100. Судя по всему, «бизнесмену» сейчас не до подсчета прибыли.
После публикации твита с фотографией консолей адрес перекупа слили, а после этого к нему ворвались вооруженные грабители и забрали коробки с PlayStation 5. Сразу после этого «предприниматель» закрыл свою учетную запись.
Перекупщики нанесли большой ущерб запуску PS5. Ранее стало известно, что британская группа CrepChiefNotify скупила около 3500 штук PlayStation 5. До выхода консолей Sony они скупали ограниченные серии одежды и техники, а затем перепродавали их по завышенной стоимости.
Группа «М.Видео-Эльдорадо» сообщила, что все заказанные консоли PlayStation 5, включая версию с дисководом и Digital Edition, поступили на склад ритейлеров и переданы в доставку. «М.Видео» и «Эльдорадо» открыли вторую волну предзаказов на PS5 и начали продажу аксессуаров.
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Вот кого наказывать надо)
Гопнули парня, жаль
На всю жизнь запомнил эти слова, поэтому никогда не хвастался покупками или заработком.
Более того, ни один близкий человек не знает сколько я зарабатываю. Ни к чему это.