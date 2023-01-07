Перенести WhatsApp на новый смартфон теперь можно даже без интернета. Telegram так не умеет



В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая возможность для миграции со смартфона на смартфон. Об этом написали в SamMobile.



Как известно, WhatsApp позволяет переносить историю чатов между смартфонами при помощи облачной резервной копии. Она автоматически создается в хранилище iCloud Drive или Google Drive в заданные промежутки времени, а при смене смартфона приложение «подтягивает» оттуда сохраненные данные. Однако для такого восстановления нужно интернет-соединение, которого может не быть. Кроме того, вы можете переживать за приватность ваших чатов и не хотеть выгружать их в облако.



Именно для таких случаев в WhatsApp появилась возможность переносить чаты прямо между устройствами, минуя облачное хранилище. Это можно сделать даже при отсутствии активного интернет-соединения. Чаты перенесутся через Wi-Fi, если оба смартфона подключены к одной локальной сети, либо по Wi-Fi Direct. Похожая возможность уже существует в приватном мессенджере Signal: из соображений безопасности он вообще не создает облачные копии чатов, поэтому перенести их с устройства на устройство можно только напрямую.



Сейчас перенос чатов WhatsApp по локальной сети доступен только для Android и только в бета-версии мессенджера. Если функция будет работать стабильно, она появится в релизной версии WhatsApp в ближайшие недели.