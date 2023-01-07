WhatsApp Android

Перенести WhatsApp на новый смартфон теперь можно даже без интернета. Telegram так не умеет

Олег

WhatsApp


В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая возможность для миграции со смартфона на смартфон. Об этом написали в SamMobile.

Как известно, WhatsApp позволяет переносить историю чатов между смартфонами при помощи облачной резервной копии. Она автоматически создается в хранилище iCloud Drive или Google Drive в заданные промежутки времени, а при смене смартфона приложение «подтягивает» оттуда сохраненные данные. Однако для такого восстановления нужно интернет-соединение, которого может не быть. Кроме того, вы можете переживать за приватность ваших чатов и не хотеть выгружать их в облако.

Именно для таких случаев в WhatsApp появилась возможность переносить чаты прямо между устройствами, минуя облачное хранилище. Это можно сделать даже при отсутствии активного интернет-соединения. Чаты перенесутся через Wi-Fi, если оба смартфона подключены к одной локальной сети, либо по Wi-Fi Direct. Похожая возможность уже существует в приватном мессенджере Signal: из соображений безопасности он вообще не создает облачные копии чатов, поэтому перенести их с устройства на устройство можно только напрямую.

Сейчас перенос чатов WhatsApp по локальной сети доступен только для Android и только в бета-версии мессенджера. Если функция будет работать стабильно, она появится в релизной версии WhatsApp в ближайшие недели. 

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Источник:
SamMobile
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Комментарии

Dmitriy
+337
Dmitriy
А телеге миграция и не нужна, это ж только Вацап все хранит локально. Так при чем тут телега?
Вчера в 19:59
#
+32
kuzicheff Dmitriy
заголовок для колхозников, которые свято верят в вассап и всюду сравнивают его с телегой.
Сегодня в 01:54
#
kardigan
+2954
kardigan
А толку-то. Все привязано к смартфону- тот же комп и планшет
Сегодня в 02:26
#
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