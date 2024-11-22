Переносить данные между смартфонами Android станет просто, как на iPhone

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Новая функция «Восстановление учетных данных» (Restore Credentials) от Google облегчит процесс переноса пользовательских данных и вход в приложения при смене устройства. Она сохраняет авторизацию, избавляя от необходимости самостоятельно вводить данные учетки при первом запуске.Часть разработчиков уже пытались реализовать подобную функцию, но теперь, благодаря «ключу восстановления» (restore key) от Google, сделать это стало проще. Нововведение схоже с переносом данных iPhone — сразу после завершения вы получаете готовый к работе смартфон или планшет. Однако в Google предупредили, что ключи восстановления не переносятся, если пользователь удаляет приложение и устанавливает его заново.Функция восстановления пока недоступна, но находится на финальной стадии создания.