Переносить данные между смартфонами Android станет просто, как на iPhone

Перенес приложения и пользуешься. Логин и пароль вводить не надо.
Часть разработчиков уже пытались реализовать подобную функцию, но теперь, благодаря «ключу восстановления» (restore key) от Google, сделать это стало проще. Нововведение схоже с переносом данных iPhone — сразу после завершения вы получаете готовый к работе смартфон или планшет. Однако в Google предупредили, что ключи восстановления не переносятся, если пользователь удаляет приложение и устанавливает его заново.
Функция восстановления пока недоступна, но находится на финальной стадии создания.