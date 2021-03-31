Компания Samsung начала рассылать обновления системного ПО с отечественным софтом, который нельзя удалить. Об этом сообщают пользователи смартфонов со ссылкой на официальный релиз обновлений.
Samsung объясняет свои действия тем, что с 1 апреля в силу вступает нашумевший закон об обязательной предустановке российского ПО. Однако этот норматив касается только новых девайсов, которые будут продаваться с этой даты. Пользователи смартфонов Samsung Galaxy Note 20 Ultra, а также А-серии, купленных намного раньше, пожаловались в соцсетях, что начали получать «странные» системные обновления ПО. В их релизах, среди прочих изменений, указано, что в согласии с новым российским нормативом на их девайсы будут установлены «отечественные» приложения. В результате обновления у владельцев девайсов появились только приложения «Яндекса» — «Яндекс.Браузер», «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Карты» — хотя законопроект, о котором идет речь, предусматривает предустановку более 16 категорий приложений от разных разработчиков.
Эксперты усмотрели в действиях Samsung скорее коммерческую договоренность с «Яндексом», нежели послушание новому закону. По их словам, требования государства не распространяются на технику, произведенную до 1 апреля 2021 года, а тем более на ту, которая уже находится в использовании граждан. «Яндекс» отреагировал на ситуацию, напомнив, что закон предусматривает три вида «предустановки» — на жесткий диск, в виде иконки для загрузки или диалогового окна при первой настройке девайса. По словам компании, решение о том, каким именно образом установить отечественный софт на смартфон, принимается самим производителем, и разработчики ПО никак не могут повлиять на их выбор. Samsung, в свою очередь, признала, что норматив не предусматривает установку российского софта на уже использующиеся аппараты, однако «с учетом технических особенностей системное ПО обновляется для всего модельного ряда». Компания заявляет, что «большинство» приложений можно удалить, а для остальных можно скрыть иконку с рабочего стола.
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