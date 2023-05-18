Перевод денег между физлицами хотят сильно усложнить

Александр


Фото: Unsplash

По данным РБК, Росфинмониторинг собирается обязать банки собирать дополнительную информацию о получателях денежных переводах. Соответствующий законопроект был представлен в феврале 2023 года, а теперь в него внесены некоторые послабления.

Росфинмониторинг предлагает обязать указывать следующие данные получателя средств: фамилию и инициалы, серию и номер удостоверения личности или номер ИНН. В начальной версии законопроекта также фигурировала дата рождения, полные ФИО и полные паспортные данные.

Скорее всего, данные о получателе денежных средств должен будет указывать отправитель. Они также могут подтягиваться самим банком — например, через номер телефона. Будет предусмотрено исключение для отправки средств через «Систему быстрых платежей» (СБП). В ней предусмотрена возможность досылки сведений о получателе от банка или платёжной системы, в этом случае не потребуется указывать паспортные данные, ИНН и номер банковского счёта.

В скором времени этот законопроект будет рассмотрен Госдумой. Предполагается, что он вступит в силу 1 января 2026 года.

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Комментарии

+66
Analgin
Опять муйню сморозить хотят. Все данные у банков есть, что ещё надо
Сегодня в 13:17
#
tellurian
+4998
tellurian Analgin
Ещё большие контроль над гражданами и их финансами.
Сегодня в 13:48
#
–42
Putin2 tellurian
Да кому они нужны, ваши данные ? И так уже всё про всех знают.
2 часа назад в 14:46
#
tellurian
+4998
tellurian Putin2
Раз вводят, значит есть не всё.
час назад в 15:36
#
+74
rosario tellurian
Что значит не всё? Ни один банк не откроет счет без инн и пасспорта
час назад в 15:54
#
Konstantin Bulatnikov
+177
Konstantin Bulatnikov
Там же было от 100 тыс, я эту новость видел....
Сегодня в 14:10
#
–42
Putin2 Konstantin Bulatnikov
А вот это вам знать не обязательно (по мнению автора)😂
2 часа назад в 14:46
#
+24
sicstack Konstantin Bulatnikov
Не просто от 100 тыс., а от 100 тыс. без открытия счета в банке.Автор видимо текст копировал по диагонали
12 минут назад
#
Руслан
–159
Руслан
…Скорее всего, данные о получателе денежных средств должен будет указывать отправитель… Т.е. прежде чем перевести кому-то деньги, я еще должен узнать его паспорт, дату рождения и т.д., которые незнакомый мне человек (допустим продавец) обязательно с удовольствием расскажет? А как же: не говорите и не передавайте свои персональные данные третьим лицам?)))
час назад в 16:07
#
–334
xtcxtc
теперь все опять перейдут на налик, зачем нам такие сложности
33 минуты назад
#