Перевод денег между физлицами хотят сильно усложнить

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По данным РБК, Росфинмониторинг собирается обязать банки собирать дополнительную информацию о получателях денежных переводах. Соответствующий законопроект был представлен в феврале 2023 года, а теперь в него внесены некоторые послабления.



Росфинмониторинг предлагает обязать указывать следующие данные получателя средств: фамилию и инициалы, серию и номер удостоверения личности или номер ИНН. В начальной версии законопроекта также фигурировала дата рождения, полные ФИО и полные паспортные данные.



Скорее всего, данные о получателе денежных средств должен будет указывать отправитель. Они также могут подтягиваться самим банком — например, через номер телефона. Будет предусмотрено исключение для отправки средств через «Систему быстрых платежей» (СБП). В ней предусмотрена возможность досылки сведений о получателе от банка или платёжной системы, в этом случае не потребуется указывать паспортные данные, ИНН и номер банковского счёта.



В скором времени этот законопроект будет рассмотрен Госдумой. Предполагается, что он вступит в силу 1 января 2026 года.

