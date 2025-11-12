Переводы самому себе по СБП могут принять за обман и заблокировать



Крупные транзакции могут счесть мошенничеством, сообщает Центральный банк России.

«Сейчас распространены случаи, когда злоумышленники убеждают человека перевести себе по СБП сбережения со своих счетов в других банках. Мошенникам легче похитить деньги, когда они на одном счете, тем более если злоумышленники получили к нему доступ. Поэтому крупные переводы самому себе по СБП мы планируем включить в обновленный перечень мошеннических признаков», — предупредили в ЦБ.

Банки начнут отслеживать крупные переводы денег самому себе, особенно если за этим последует транзакция человеку, которому не переводились средства последние полгода, сообщают в ЦБ. Такие действия могут расцениваться как мошеннические из-за участившейся схемы злоумышленников.Кроме того, будут приостановлены подозрительные операции: нетипичная сумма, периодичность или странное местоположение.