Переводы самому себе по СБП могут принять за обман и заблокировать

Фото: Unsplash
Крупные транзакции могут счесть мошенничеством, сообщает Центральный банк России.
«Сейчас распространены случаи, когда злоумышленники убеждают человека перевести себе по СБП сбережения со своих счетов в других банках. Мошенникам легче похитить деньги, когда они на одном счете, тем более если злоумышленники получили к нему доступ. Поэтому крупные переводы самому себе по СБП мы планируем включить в обновленный перечень мошеннических признаков», — предупредили в ЦБ.
Кроме того, будут приостановлены подозрительные операции: нетипичная сумма, периодичность или странное местоположение.