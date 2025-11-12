Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Переводы самому себе по СБП могут принять за обман и заблокировать

Артем
34tyq34y.png
Фото: Unsplash

Крупные транзакции могут счесть мошенничеством, сообщает Центральный банк России.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Банки начнут отслеживать крупные переводы денег самому себе, особенно если за этим последует транзакция человеку, которому не переводились средства последние полгода, сообщают в ЦБ. Такие действия могут расцениваться как мошеннические из-за участившейся схемы злоумышленников.

«Сейчас распространены случаи, когда злоумышленники убеждают человека перевести себе по СБП сбережения со своих счетов в других банках. Мошенникам легче похитить деньги, когда они на одном счете, тем более если злоумышленники получили к нему доступ. Поэтому крупные переводы самому себе по СБП мы планируем включить в обновленный перечень мошеннических признаков», — предупредили в ЦБ.

Кроме того, будут приостановлены подозрительные операции: нетипичная сумма, периодичность или странное местоположение.
-10
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
РИА Новости
Cсылки по теме:
Revolut начал замораживать счета россиянам в Европе
Борьба с мошенниками стала выгодной
Названа главная проблема российских банков. Попробуйте поспорить

Рекомендации

Рекомендации

В Госдуме предлагают снять блокировку звонков через Telegram и WhatsApp
Жители РФ нашли идеальную замену мобильному интернету и массово переходят на нее с начала лета
Мессенджер MAX получил функцию, которой нет и никогда не будет в Telegram и WhatsApp
«Сбербанк» запустил полный аналог Apple Pay

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+270
acinatnas
"подозрительные операции: нетипичная сумма, периодичность"
Только я вижу здесь противоречие ?
Сегодня в 10:07
#
kardigan
+4244
kardigan acinatnas
Особенно вызывает опасение переодичность🤣
Сегодня в 10:40
#
Дмитрий Могучев
+622
Дмитрий Могучев
А крупные это сколько ? Уточнения бы хотелось.
Сегодня в 10:50
#
+166
Gabriel Дмитрий Могучев
Это 300000₽+
Я переводил за раз в 2 раза больше блокировок не было.
Алгоритм подозрительности выглядит примерно так:

У вас есть 500000₽ на депозите например
Вы внезапно до конца срока его закрываете и переводите в другой банк
Из другого банка и вы почти сразу хотите сделать перевод человеку которого нет в списке ваших транзакций за последний год.
И даже если он есть то система создав рейтинг транзакций будет ориентироваться на него.
Если получатель на вершине рейтинга или ближе к середине то перевод пройдет легко. Если ниже то могут возникнуть «технические проблемы» вас притормозят таким образом, но не заблокируют. Если получатель в самом низу то заблокируют нахрен и милости просим в отделение банка.
час назад в 14:19
#
Вася Вотафаков
+6469
Вася Вотафаков
Сначала дали карт-бланш по сбп на 30 лямов, а теперь не знают как содрать с этой схемы денег
Сегодня в 11:37
#
Михаил
–3
Михаил
достали уже 😡
Сегодня в 11:42
#
+556
d’Autriche
У моего знакомого заблокировали карту за перевод самому себе 170 рублей. Онлайн ничего нельзя было сделать, пришлось в отделение идти. Перевод был со сбера на втб
Сегодня в 12:09
#