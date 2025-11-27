Perplexity теперь может подбирать лучшие товары для вас и сразу покупать их







Стартап Perplexity обновил свой искусственный интеллект, добавив персонализированные рекомендации по покупкам. По словам создателей, он призван помочь пользователям вновь открыть для себя радость шопинга. Стартап Perplexity обновил свой искусственный интеллект, добавив персонализированные рекомендации по покупкам. По словам создателей, он призван помочь пользователям вновь открыть для себя радость шопинга. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Perplexity предлагает диалоговый поиск, учитывающий историю покупок и желания пользователя при поиске товаров. Команда Perplexity предполагает, что ИИ способен лучше понимать уникальные потребности каждого покупателя, чем алгоритм поиска, оптимизированный под бюджет рекламодателей.Поисковая система запоминает предыдущие поисковые запросы и предпочтения каждого пользователя в дизайне. Результаты отображаются в виде карточек товаров, а не прокручиваемых сеток, с описанием характеристик и отзывами. При этом в Perplexity сразу же прикрутили оплату через PayPal, но пока эта функция доступна только на некоторых площадках.Новый интерфейс для покупок Perplexity доступен бесплатно всем пользователям Perplexity в США на ПК и в веб-версии, а в ближайшие недели он появится и на iOS по всему миру.Это не первый случай внедрения нейрошоппинга: вчера OpenAI добавила в ChatGPT функцию исследования покупок на основе ИИ, поэтому ChatGPT и Perplexity теперь предлагают схожий набор функций.