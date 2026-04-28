Perplexity выпустила специальную версию ИИ-браузера Comet для iPad

Разработчики из Perplexity представили масштабное обновление своего браузера Comet для iPadOS. Нативная версия включает в себя ряд полезных функций для работы на планшете.
Наконец-то Comet получил поддержку функции многозадачности в iPadOS, совместимость с разделённым экраном и возможность работы с несколькими отдельными окнами браузера. Также в нём сохранился чат-бот на основе ИИ. Теперь можно работать с Comet параллельно с другими открытыми приложениями, что очень удобно для быстрого получения дополнительной информации, без переключения окон.
Напомним, Perplexity выпустила Comet для iPhone еще в марте, после того как впервые запустила свой браузер с поддержкой ИИ на Mac. Изначально на iPad была только базовая поддержка iPad, которая не отличалась от iOS.
Пользователи iPad могут обновить приложение Comet до последней версии в App Store, чтобы разблокировать новые функции.