Apple Arcade

Заметили что-то необычное на странице Apple.com сегодня? Персонажи игрового сервиса по подписке Apple Arcade захватили сайт. 

Игровой сервис без рекламы и внутриигровых покупок дебютировал в сентябре 2019 года. Apple Arcade предоставляет доступ к каталогу эксклюзивных игр за 199 рублей в месяц, а недавно появилаcь возможность оплаты годовой подписки.



Компания продолжает развивать игровой сервис, в том числе и офлайн. В магазинах Apple Store появились специальные пространства, которые посвящены играм и игровой тематике. В Arcade более 100 игровых проектов для iPhone, iPad, Apple TV и Mac. Библиотека регулярно пополняется новинками и дополнениями.



Apple также выпустила новый рекламный ролик на своем YouTube-канале. Подобно тому, как герои игр Apple Arcade захватили сайт компании, в новом причудливом видео игровой процесс смешивается с реальностью.



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