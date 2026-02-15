В Госдуме оценили перспективы появления Telegram в «белом списке» интернет-ресурсов

Глава комитета Государственной думы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что мессенджер Telegram никогда не будет включён в так называемый «белый список» ресурсов, работа которых обеспечивается при ограничениях мобильной связи. Такое заявление парламентарий сделал в интервью изданию «Фонтанка».
Боярский перечислил ключевые претензии к Telegram, которые сохраняются на протяжении нескольких лет. Мессенджер не выполняет требования законодательства о локализации данных пользователей на территории России, не в полной мере удаляет информацию экстремистского и террористического характера, а также не сотрудничает с правоохранительными органами в части раскрытия тяжких преступлений.
В интервью депутат также затронул проблему мошеннических звонков, признав, что получал их в Telegram. Он посоветовал пользователям ограничить круг звонков только для контактов. Отвечая на вопрос о звонках мошенников в мессенджере Max, Боярский сообщил, что сам с таким не сталкивался, однако признал, что подобное происходит — из-за дропперов, которые передают свои аккаунты злоумышленникам, что с недавних является уголовно наказуемым деянием.
В феврале 2026 года Роскомнадзор объявил о продолжении «последовательных ограничений» в отношении Telegram в связи с неудалением противоправного контента и отсутствием мер противодействия мошенничеству. В Таганском районном суде Москвы было зарегистрировано семь протоколов, составленных Роскомнадзором по статье о неудалении информации, содержащей призывы к экстремистской деятельности, владельцам Telegram грозят штрафы на десятки миллионов рублей.
* WhatsApp принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ