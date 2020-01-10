В скором времени компания Microsoft прекратит поддержку Windows 7 — это случится 14 января 2020 года. После этой даты обновления Windows 7 перестанут выпускаться, а пользователям этой версии операционной системы придётся переходить на Windows 10, иначе их компьютеру будут подвержены различным рискам, в том числе атакам хакеров.
Компания BZFuture проводит новогоднюю распродажу и предлагает получить Windows 10 Pro или Windows 10 LTSC бесплатно в нагрузку за покупку лицензии на любой антивирус или другое ПО по сниженной цене.
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McAfee Antivirus для 1 ПК на 3 года + ключ Windows 10 Pro: цена по распродаже — 1088,80 руб.
McAfee Antivirus для неограниченного числа устройств на 1 год + ключ Windows 10 Pro: цена по распродаже — 1111,27 руб.
Процесс покупки и получения лицензионных ключей на сайте BZFuture очень быстрый и простой. Вот как это выглядит на примере McAfee и Windows 10:
Перейдите на страницу акции и выберите интересующий вас продукт (например, McAfee с бесплатной лицензией Windows 10 Pro). Нажмите «Купить сейчас» и следуйте дальнейшим инструкциям.
На странице товара нажмите «Отправить заказ». Вы перейдёте к выбору способа оплаты.
BZfuture принимает платежи и через разные платёжные системы. Самый выгодный способ оплаты — с банковской карты, привязанной к PayPal. Оплатите заказ и подождите несколько минут, пока система добавит в ваш аккаунт лицензионные ключи. Перейдите в раздел «Мои приобретённые заказы» — вы увидите доступные вам лицензии.
Перейдите на сайт McAfee, войдите в свою учётную запись (или создайте новую), перейдите в раздел «Моя учётная запись» → «Активировать карту продукта». Вам будет предложено скачать подходящее приложение.
Теперь вы можете установить McAfee на любое количество поддерживаемых устройств — компьютер на Windows, Android-смартфон или iPhone, Android-планшет или iPad. Войдите в приложении McAfee в свою учётную запись, которую вы создали на сайте McAfee — лицензия будет подхвачена автоматически, и вы получите полноценно работающую защиту.
Советуем не упускать шанс купить антивирус так дешево и получить в комплекте бесплатную лицензию операционную систему Microsoft. Торопитесь, количество OEM-ключей для активации операционной системы ограничено.
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Если у вас возникли какие-либо вопросы или затруднения до или после покупки ПО на сайте BZFuture, вы можете обратиться к поддержке в чате или по электронной почте service@bzfuture.com (запросы обрабатываются круглосуточно).
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