Первая утечка One UI 7.0 осчастливит владельцев смартфонов Samsung Galaxy

Компания Samsung приберегает самые заметные изменения в дизайне One UI для грядущего большого апдейта оболочки. Об этом пишет SamMobile.



Речь идет о One UI 7.0 — надежный инсайдер Ice Universe раскрыл первую информацию об этой оболочке. По его словам, скоро Samsung выпустит One UI 6.1.1, но это будет минорный апдейт с небольшими улучшениями пакета Galaxy AI. Самый большой редизайн оболочки грядет именно в One UI 7.0.





По заявлению инсайдера, в седьмой версии Samsung значительно улучшит пользовательский интерфейс (UI) и пользовательский опыт (UX). Оболочка будет базироваться на Android 15 и уже проходит первое тестирование внутри компании. Первая бета-версия для владельцев Galaxy S23 / S24 ожидается уже скоро, а релиз должен случиться до конца 2024 года.