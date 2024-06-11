ПМЭФ 2024

Первая утечка One UI 7.0 осчастливит владельцев смартфонов Samsung Galaxy

Олег

One UI 7.0
Компания Samsung приберегает самые заметные изменения в дизайне One UI для грядущего большого апдейта оболочки. Об этом пишет SamMobile.

Речь идет о One UI 7.0 — надежный инсайдер Ice Universe раскрыл первую информацию об этой оболочке. По его словам, скоро Samsung выпустит One UI 6.1.1, но это будет минорный апдейт с небольшими улучшениями пакета Galaxy AI. Самый большой редизайн оболочки грядет именно в One UI 7.0.

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По заявлению инсайдера, в седьмой версии Samsung значительно улучшит пользовательский интерфейс (UI) и пользовательский опыт (UX). Оболочка будет базироваться на Android 15 и уже проходит первое тестирование внутри компании. Первая бета-версия для владельцев Galaxy S23 / S24 ожидается уже скоро, а релиз должен случиться до конца 2024 года. 

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Источник:
SamMobile
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